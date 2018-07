Jörg Jensen ist neuer Müdener Schützenkönig

Genau um 12.55 Uhr hallte am Montag der gesungene Wunsch „Wir wollen den König sehen“, durch das Festzelt in Müden. Dem wurde umgehend entsprochen und Jörg Jansen trat in Begleitung seiner Frau Ines das Königsamt an. Dafür gab es viel Beifall wie auch für die Königsbegleiter Marion Gödecke...