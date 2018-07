So arbeitet ein Hollywood-Cutter

Fast genau ein Jahr ist es her: Ein Rechtsextremer der amerikanischen Alt-Right-Bewegung raste bei einer Kundgebung in Charlottesville/Virginia mit einem Auto in eine Menschengruppe. Eine Frau kam dabei ums Leben, 19 wurden verletzt. Dieser Vorfall beschäftigt den gebürtigen Calberlaher Sven Pape beruflich: Er hat den Dokumentarfilm „Alt Right – Age Of Rage“ (Alt Right – Zeit des Hasses) für den US-Regisseur Adam Bhala Lough...