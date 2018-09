Zwischen Glücksrad, Apfelmus und Blasmusik

Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte beim 37. Herbstmarkt auf dem Festplatz am Meiner Zellberg. An 22 Ständen stellten sich Vereine, Gewerbe, Institutionen und Einrichtungen für Jung und Alt in gewohnter Manier mit verschiedenen Aktionen vor. Mittendrin fand zudem ein kleiner Kinderflohmarkt...