Filmdreh wird für Zehntklässler zum Sozialexperiment

Eigentlich sollte es ein normaler Filmdreh in der Fußgängerzone werden. Doch 15 Schüler der Klasse 10c der Freiherr-vom-Stein-Schule hätten nicht gedacht, dass das, was sie inszenierten, sich im wirklichen Leben tatsächlich live vor ihren Augen abspielen würde. Zum Anfang: In Vorbereitung auf die...