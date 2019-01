Auch ohne Barber ganz souverän

Was macht die Big Chris Barber Band ohne Chris Barber? Ganz einfach: ein tolles Oldtime-Jazz-Konzert vom Feinsten. Und doch war der 88-jährige Bandleader, der am Freitag gern sein 70-jähriges Bühnenjubiläum auch in der Gifhorner Stadthalle mit den treuen Fans gefeiert hätte, immer gegenwärtig:...