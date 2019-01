Gifhorn. Gäste berichten, dass eine verschlossene Kabine im Herren-WC plötzlich in Brand stand. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen schon meterhoch.

Kultkneipe "Flax" in Gifhorn stand in Flammen

Zu einem Dachstuhlbrand in der Braunschweiger Straße 3a wurde die Feuerwehr am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr alarmiert. Hinter der Adresse verbirgt sich die Gifhorner Kultkneipe "Flax". „Bei unserem Eintreffen schlugen die Flammen schon drei bis vier Meter hoch aus dem Flachdachanbau auf der Rückseite der Gaststätte Flax“, berichten Einsatzleiter Mirco Klemm und Stadtbrandmeister Matthias Küllmer. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Gäste des Lokals berichteten, dass eine verschlossene Kabine im Herren-WC, in der Toilettenpapier und Putzmittel gelagert werden, plötzlich in Brand stand. Zwei Feuerwehr-Trupps unter Atemschutz gingen auf das Dach und zum Innenangriff in den Toilettenbereich. Um mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern zu suchen, öffnete die Feuerwehr vorsichtig das Dach. Auch den Brandbereich im Inneren der Kneipe hatten die Wehrleute schnell unter Kontrolle.

Die Gäste reagierten geistesgegenwärtig: Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sie das Lokal bereits verlassen und standen in sicherer Entfernung auf der Straße. Die Bewohner der benachbarten Wohnungen taten es ihnen gleich.

Brannt in Gifhorner Kneipe "Flax" Brannt in Gifhorner Kneipe "Flax" In der Nacht zum 23. Januar geriet das Kultlokal in Gifhorn in Flammen. Foto: Bernd Behrens und Michael Uhmeyer/BT Media Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und 39 Kräften am Ort, dazu kamen zwei Rettungswagen der DRK Wache und der Schnelleinsatzgruppe (SEG). „Weitere 21 Kräfte der SEG stehen in Bereitschaft am Stützpunkt“, berichtete SEG Einsatzleiter Horst Kraemer in der Nacht. Die Polizei sperrte den Bereich der Braunschweiger Straße weiträumig ab.

Zur Brandursache und zur Schadenhöhe konnten die Einsatzkräfte noch keine Angaben machen.

Der Anfahrtsweg für die Feuerwehr betrug nur rund 300 Meter.