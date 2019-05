Partylution feiert mit Gifhorn wieder Oktoberfest

Das Oktoberfest auf Partylution-Niveau kommt nach zweijähriger Pause zurück. „2019 starten wir mit einer Neuauflage durch, diesmal mit siebenköpfiger Top-Band aus Bayern“, kündigt David Bödecker an, der zusammen mit Eric Wichmann seit Jahren für spektakuläre Events in Eigenregie steht. Setzte das Duo bislang auf das Brauhaus als Location und auf Musik von DJ-Teams, gibt es am Sonnabend, 28. September, im BSK-Saal Livemusik von...