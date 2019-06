Gifhorner wollen bessere Radwege und mehr Grün

Wie wollen sich die Gifhorner in einem Jahrzehnt in ihrer Stadt bewegen? Weiter vorwiegend mit dem Auto? Mit dem Rad? Oder mit dem Bus? Elektrisch? Welche Mobilitätsformen erstrebenswert sind und wie sie sich fördern lassen, das sollten die Bürger am Dienstag beim „2. Bürgerforum zum Leitbild Mobilität 2030“ in Workshops mit erarbeiten. Stadtplanerin Juliane Krause von Plan&Rat in Braunschweig, die das Leitbild 2030 zusammen mit...