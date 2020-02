Wen wählen Gifhorns Feuerwehren zum Kreisbrandmeister?

Das ist ein Novum: Wenn die Kreisfeuerwehr am 29. Februar während ihrer Dienstversammlung in Isenbüttel den Kreisbrandmeister neu wählt, dann stehen erstmals in ihrer Geschichte zwei Kandidaten zur Wahl – der amtierende Kreisbrandmeister Thomas Krok und sein derzeitiger Stellvertreter Wolfgang Dreinerth. „Wir haben 4500 Feuerwehrleute hier im Landkreis“, sagt Pressesprecher Tobias Nadjib. Wahlberechtigt sind allerdings nur die...