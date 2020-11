Tiddischer liefert Infoseite zu Corona für Bürger

Welchen Inzidenzwert hat meine Nachbarkommune? Wie stehen wir im landesweiten Vergleich dar? Welche Regelung gilt jetzt laut Niedersächsischer Verordnung? Wo finde ich weiterführende Links? Wer sich mit dem Thema Corona befasst, wird geflutet von Informationen, die auf allen möglichen Seiten zu finden sind.

Michael Krupke aus Tiddische hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle nützlichen Daten und Zahlen auf seiner Internetseite www.corona.hoitlingen.de übersichtlich zusammenzuführen. Seit April ist sie online. Auf die Idee ist er nicht nur gekommen, weil ihn das Thema selbst beschäftigte. In den vielen Facebook-Gruppen, in denen er sich mit anderen austauscht (darunter „Aktuelle Infos rund um Corona aus GF-WOB-BS & bundesweit“), wurde schnell klar: die Menschen sind verunsichert, haben Fragen zu all den Regelungen.

Bis zu acht Stunden täglich investiert Krupke in die Aktualisierung seiner Internetseite

In seinem Job als Hotelmitarbeiter hat Krupke auch die Internetseite seines Arbeitgebers gepflegt. Fertigkeiten in Diagrammerstellung, Excel & Co hat sich Krupke, der ehrenamtlich auch Smartphone-Kurse gibt, selbst angeeignet. „Ich bin süchtig danach“, sagt Krupke schmunzelnd. So hat er beispielsweise die Inzidenzwerte aller Städte und Gemeinden hat er tabellarisch aufgelistet und mit Farben hinterlegt, sodass der Nutzer einen Gesamtüberblick über Hotspots bekommt.

Mit dem Verlauf von 15. Oktober bis heute lässt sich die Entwicklung der Pandemie anhand der Inzidenzwerte nachvollziehen. Wie sich der Wert errechnet und warum die Coronazahlen je nach Quelle abweichen, erklärt er ebenfalls. Tipps für Reisende, wichtige Telefonnummern und eine Chronik der Pandemie führt er ebenfalls auf.

Bis zu acht Stunden pro Tag, teilweise bis in die Nacht, sitzt der 66-Jährige am Computer und aktualisiert die Informationen auf seiner Seite. Findet er Widersprüche oder Fehler auf offiziellen Seiten des Landes oder des Bundes, telefoniert er hinterher. Über eine App bekommt er alle zehn Minuten Push-Nachrichten, wenn sich im Netz etwas zum Thema Corona tut.