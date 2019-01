Carportbrand in Stüde – Frau erleidet Rauchvergiftung

Am späten Montagabend rückte die Feuerwehr zu einem Carportbrand in den Dornröschenweg in Stüde aus. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, griffen die Flammen auf einen unter dem Carport abgestellten PKW sowie auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Die alleinige Bewohnerin wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Brandursache ist unklar

Laut Polizei ging der Alarm um 21.24 Uhr ein. Als das Feuer das Wohnhaus erriecht hatte, befand sich die Bewohnerin wohl nicht mehr im Gebäude. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.